Болтон высказался о Путине после его разговора с Трампом

Президент России Владимир Путин переиграл США. Об этом заявил бывший советник президента США Джон Болтон.

«Путин одержал крупную победу над США, НАТО и Украиной на этой неделе», — написал он в соцсети X.

По словам экс-советника главы США, Путин ждал переговоров с Трампом, поскольку верил, что сможет многое от него получить. Путин был абсолютно прав, считает Болтон.

Путин и Трамп провели телефонный разговор 12 февраля. Беседа длилась около 1,5 часа, и в ходе нее президенты РФ и США договорились немедленно начать переговоры с целью дальнейшего урегулирования украинского кризиса. При этом российский лидер подчеркнул, что для завершения конфликта необходимо устранить его первопричины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

После беседы с Путиным Трамп позвонил Владимиру Зеленскому. Разговор с украинским президентом, по словам Трампа, прошел хорошо. Зеленский отметил, что Украина больше всех хочет мира.

Трамп также выразил уверенность, что в ближайшем будущем стороны смогут договориться о прекращении огня. Однако точные даты встречи двух лидеров для обсуждения мирного соглашения пока неизвестны.

Ранее вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс анонсировал «шокирующую» сделку с РФ по Украине.