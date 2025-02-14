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Премьер Британии потребовал обеспечить Украину надежными гарантиями безопасности

Стармер: Украине нужны надежные гарантии безопасности, новая летальная помощь
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Benjamin Cremel/Pool/AP

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что его страна нуждается в надежных гарантиях безопасности, дополнительной летальной помощи и суверенном будущем. Об этом сообщает Reuters.

Также Стармер в ходе разговора с Зеленским подчеркнул, что не может быть никаких переговоров по урегулированию конфликта на Украине без привлечения самой республики.

Британский премьер подтвердил украинскому лидеру приверженность Лондона идее, что Украина должна стать частью НАТО.

Газета The Wall Street Journal писала, что Трамп фактически исключил Украину из переговорного процесса по решению конфликта. По данным издания, американский лидер объявил о своих мирных переговорах после телефонного разговора с Путиным и сообщил об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому постфактум.

Также канцлер Германии Олаф Шольц призвал бундестаг признать конфликт на Украине чрезвычайной ситуацией после телефонных переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Шольц подчеркнул, что Европа и Украина должны быть вовлечены в любые переговоры.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о влиянии политики Трампа на Европу.

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