В США заявили, что Трамп исключает Киев из переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп фактически исключил Украину из переговорного процесса по решению конфликта. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Больше всего беспокоит то, что г-н Трамп, похоже, исключает Украину из числа участников переговоров… Он объявил о своих мирных переговорах после телефонного разговора с г-ном Путиным и сообщил об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому постфактум», — говорится в сообщении издания.

По мнению авторов статьи, Трамп относится к президенту Владимиру Путину и России «не так, как в случае с любым другим партнером на переговорах».

Как напоминается в материале WSJ, Зеленский заявил в четверг, что не будет соблюдать соглашение, которое Россия и США заключают без Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц на фоне начавшегося урегулирования на Украине призвал бундестаг признать конфликт чрезвычайной ситуацией после телефонных переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Шольц подчеркнул, что Европа и Украина должны быть вовлечены в любые переговоры.

12 февраля президент России Владимир Путин провел с Трампом телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за устранение первопричин конфликта и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе. Кроме того, Путин пригласил Трампа в Москву.

Ранее Макрон рассказал о влиянии политики Трампа на Европу.