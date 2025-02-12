Захарова заявила, что Запад использовал Украину и «списал в утиль»

Захарова: НАТО уже не делает ставку на Украину, ее списали в утиль

НАТО больше не делает ставку на Украину, ее использовали и списали в утиль. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Акценты смещаются. Очевидно, на киевский режим они больше ставку не делают: использовали — списали в утиль», — подчеркнула она.

Захарова обратила внимание на заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что Россия якобы «проиграет», если, как утверждается, «соберется напасть на НАТО».

По ее словам, соответствующее заявление Рютте свидетельствует не о том, кто проиграет в будущем, а о том, что уже проигран «украинский проект» стран Запада.

До этого шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не считают вступление Украины в НАТО реалистичным исходом мирного решения конфликта.

Ранее Трампа предупредили о сопротивлении внутри НАТО по вопросу Украины.