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В Кремле объяснили, без чего невозможно говорить об урегулировании конфликта

Песков: говорить об урегулировании невозможно без темы безопасности РФ
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Разговор об урегулировании украинского конфликта без обсуждения безопасности России невозможен. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в интервью Первому каналу.

«Тема безопасности для России является одной из главных озабоченностей нашей страны. Это тема, которая, собственно, и привела, наверное, к возникновению этих противоречий, которые и европейцы, и американцы отказались решать посредством переговоров», — заявил представитель Кремля.

Песков напомнил, что именно это и вынудило Россию пойти на специальную военную операцию. Поэтому без обсуждения темы безопасности России невозможно говорить об урегулировании конфликта.

12 февраля Путин провел с Трампом телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров.

В свою очередь газете Financial Times сообщил высокопоставленный украинский чиновник, что Киев и Москва могут заключить мирное соглашение весной 2025 года.

Ранее в Кремле напомнили о действующем приглашении Путина в США.

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