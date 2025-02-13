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Трамп объяснил последовательность звонков Путину и Зеленскому

Трамп: правильно было сначала позвонить Путину, а не Зеленскому
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Reuters/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что правильней было сначала позвонить российскому коллеге Владимиру Путину, а не президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, сначала надо было выяснить, хочет ли Россия заключить сделку. Трамп подчеркнул, что знал, что Зеленский этого хочет.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает правильным, что Путин и Трамп провели телефонный разговор.

12 февраля Путин провел с Трампом телефонный разговор. Беседа двух глав государства продлилась почти полтора часа. Российский и американский лидеры согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин также отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что диалог об урегулировании украинского конфликта невозможен без обсуждения темы безопасности России, из-за чего и началась специальная военная операция.

Ранее в Пентагоне назвали главный приоритет Трампа в переговорах по Украине.

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