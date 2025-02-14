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Шольц пообещал ответить на действия США по Украине

Шольц: действия США по Украине ставят под угрозу безопасность Германии и мира
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Fabian Sommer/Global Look Press

Действия администрации президента США Дональда Трампа по Украине ставят под угрозу безопасность Германии и Европы, считает федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом он заявил на своей странице в Х (Twitter).

По его мнению, необходимо осознать реальность действий и заявлений правительства США и того, что они означают для Украины, Европы и мира.

Шольц считает, что бездействие может поставить под угрозу безопасность не только Германии, но и всего континента.

Канцлер добавил, что он не позволит этому произойти.

До этого Трамп заявил, что представители России, США и Украины встретятся на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.

Он добавил, что рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, но в ближайшее время она не будет организована.

12 февраля президенты РФ и США провели телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. Они согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что для этого важно устранить его первопричины.

Ранее Шольц оценил переговоры Путина и Трампа.

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