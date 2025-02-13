Шольц оценил переговоры Путина и Трампа

Канцлер Германии Олаф Шольц считает правильным, что президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом политик заявил журналистам в Берлине, передает РИА Новости.

«То, что президент Трамп и президент России вчера говорили напрямую, — это правильно», — отметил канцлер.

Шольц также напомнил, что в прошлом неоднократно беседовал с президентом России. Канцлер ФРГ также отметил, что согласен с Трампом в том, что конфликт на Украине должен быть завершен как можно скорее.

12 февраля Путин провел с Трампом телефонный разговор. Беседа двух глав государства продлилась почти полтора часа. Российский и американский лидеры согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин также отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что диалог об урегулировании украинского конфликта невозможен без обсуждения темы безопасности России, из-за чего и началась специальная военная операция.

Ранее на Западе назвали вероятную дату заключения соглашения Москвы и Киева.