Делегаты не одобрили возможность выступления Зеленского на саммите Африканского союза

Стремление президента Украины Владимира Зеленского во что бы то ни стало выступить на саммите Африканского союза (АС) вызвало протесты участников. Об этом сообщает RFI со ссылкой на делегатов.

В публикации отмечается, что президент Украины не оставляет попыток добиться расположения лидеров африканских стран. Зеленский не получил приглашения для участия в саммите АС, но ему дали возможность выступить дистанционно, что вызвало протесты.

По данным RFI, против выступили представители Анголы. Президент страны Жоау Лоуренсу должен занять должность председателя союза. По мнению одного из источников Лоуренсу не может начать свой мандат с выступления Зеленского, «это невообразимо».

До этого Зеленский заявил, что если США и Россия будут вести прямые переговоры по мирному урегулированию конфликта без участия Украины, то Киев их не примет.

Накануне Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Главы двух государств согласились, что боевые действия необходимо завершить, и договорились о немедленном начале переговоров.

Ранее Зеленский заявил, что Украине нужно 100 тысяч миротворцев.