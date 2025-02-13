Путин и Трамп встретятся в третьей стране перед обменом визитами

Песков: Путин и Трамп должны встретиться в третьей стране до обмена визитами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в третьей стране должна произойти раньше, чем обмен визитами между ними. Он сделал это заявление в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

«Эта встреча, по замыслу президентов, состоится раньше, чем, как говорят дипломаты, эвентуальный обмен визитами», - подчеркнул пресс-секретарь.

Песков также подчеркнул, что в ходе недавнего телефонного разговора президенты России и США обменялись приглашениями посетить свои страны.

До этого он отметил, что президенты России и США способны вести общение в конструктивном и откровенном ключе по любым сложным вопросам.

«Тон был весьма конструктивный, рабочий и достаточно откровенный. В целом, еще с прошлой каденции президента Трампа между ними выстроились достаточно конструктивные отношения, которые продолжаются до сих пор. Они позволяют двум президентам конструктивно обсуждать самые сложные проблемы», - сказал пресс-секретарь.

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече.

Ранее в Кремле раскрыли суть переговоров Путина и Трампа.