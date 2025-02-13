В Кремле раскрыли, кто выступил инициатором по переговорам Трампа и Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о заявлениях главы Белого дома Дональда Трампа позвонить российскому лидеру Владимиру Путину до своей инаугурации. Так представитель Кремля ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, кто являлся инициатором телефонного разговора между главами государств.

«Президент Трамп еще во время (президентской — «Газета.Ru») кампании, до инаугурации говорил о том, что собирается позвонить президенту Путину. Мы можем вспомнить эти заявления Трампа», — заявил Песков.

Также Песков заявил, что рабочие контакты между Россией и Соединенными Штатами будут шире развернуты в ближайшее время.

Трамп в свою очередь назвал великолепными переговоры с Путиным и Владимиром Зеленским. При этом разговор американского и российского президентов вызвал большую обеспокоенность в Европе и Киеве. Что говорят в Москве о прошедших переговорах, а также о том, почему местом возможной встречи президентов выбрана Саудовская Аравия — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России напомнили Трампу историческое название Украины.