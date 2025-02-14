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Бывшего кандидата в президенты США утвердили руководителем Минздрава

Сенат утвердил Кеннеди-младшего главой Минздрава США
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xhoo-me.com/MediaPunchx/Global Look Press

Бывшего кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего утвердили главой министерства здравоохранения и социальных служб. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что кандидатуру Кеннеди-младшего одобрили 52 сенатора, против выступили 48 членов верхней палаты конгресса США. Издание подчеркивает, что слушания по утверждению нового министра были напряженными. Кеннеди-младшего допрашивали о возможности демонтажа американской инфраструктуры вакцинации и о его позиции по вопросу абортов.

Новый министр здравоохранения подчеркнул, что президент США Дональд Трамп попросил его положить конец эпидемии хронических заболеваний и «снова сделать Америку здоровой».

12 февраля сенат утвердил Тулси Габбард на должность директора Национальной разведки США.

До этого глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявлял, что Габбард обвиняют в «воспроизведении российских доводов и нарратива».

Ранее сенат США одобрил кандидатуру Бонди на пост генпрокурора.

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