В США рассказали о «спагетти» во взглядах представителя будущей команды Трампа

Взгляды выдвинутого избранным президентом США Дональдом Трампом на пост главы минздрава Роберта Кеннеди-младшего представляют собой «головокружительные спагетти» из разных знаний, в том числе о «теориях заговора». Такую оценку потенциальному американскому министру дает издание The New York Post.

«Когда дело дошло до этой темы (здравоохранения — прим. ред.), его взгляды представляли собой головокружительными спагетти из того, что мы можем назвать только извращенными теориями заговора», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, пребывание Кеннеди-младшего на посту министра здравоохранения может навредить людям.

Трамп выдвинул кандидатуру Роберта Кеннеди — младшего на пост министра здравоохранения США. Трамп обещал политику место в правительстве, если тот снимет свою кандидатуру с президентской гонки. Кеннеди-младший — известный антипрививочник, противник лекарств, борец с сотовой связью и беспроводными сетями, отрицатель СПИДа. Американские чиновники считают, что такая позиция может усложнить принятие его кандидатуры сенатом.

Ранее Трамп назвал кандидата на пост министра внутренних дел США.