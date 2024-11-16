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В США рассказали о «спагетти» во взглядах представителя будущей команды Трампа

NYP: идеи Кеннеди-младшего по медицине являются «головокружительными спагетти»

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Rebecca Cook/Reuters, Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Взгляды выдвинутого избранным президентом США Дональдом Трампом на пост главы минздрава Роберта Кеннеди-младшего представляют собой «головокружительные спагетти» из разных знаний, в том числе о «теориях заговора». Такую оценку потенциальному американскому министру дает издание The New York Post.

«Когда дело дошло до этой темы (здравоохранения — прим. ред.), его взгляды представляли собой головокружительными спагетти из того, что мы можем назвать только извращенными теориями заговора», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, пребывание Кеннеди-младшего на посту министра здравоохранения может навредить людям.

Трамп выдвинул кандидатуру Роберта Кеннеди — младшего на пост министра здравоохранения США. Трамп обещал политику место в правительстве, если тот снимет свою кандидатуру с президентской гонки. Кеннеди-младший — известный антипрививочник, противник лекарств, борец с сотовой связью и беспроводными сетями, отрицатель СПИДа. Американские чиновники считают, что такая позиция может усложнить принятие его кандидатуры сенатом.

Ранее Трамп назвал кандидата на пост министра внутренних дел США.

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