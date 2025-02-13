В Пентагоне назвали главный приоритет Трампа в переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп считает своим главным приоритетом разрешение конфликта на Украине и установление стабильного мира в этом регионе. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет, пишет ТАСС.

«У меня была возможность рассказать союзникам о главном приоритете президента Трампа — дипломатическом, мирном завершении этой войны в максимально сжатые сроки и в условиях обеспечения прочного и долговременного мира. Американское министерство обороны всецело поддерживает усилия администрации Трампа, и мы надеемся, что союзники поддержат эту важную работу», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи министров обороны стран НАТО.

12 февраля Трамп и президент РФ Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это был первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа.

Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование кризиса может быть достигнуто путем переговоров.

При этом в минобороны Британии предложили Украине послать Трампа на три буквы.

Ранее Хегсет заявил, что Россия не получит всего, что хочет по итогам переговоров по Украине.