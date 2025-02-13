Эксперт назвал ключевой пункт в переговорах Путина и Трампа

Генерал Липовой: Россия и США вернулись к диалогу после долгого перерыва

Герой России генерал-майор Сергей Липовой в беседе с Tsargrad.tv назвал ключевой пункт переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, «от которого зависит все».

«Мы видим, что налаживается диалог, пока конкретных политических решений нет, но хотя бы налаживается диалог, которого длительное время на протяжении 4–5 лет вообще не было. <...> Если начали разговаривать два государства — значит, мы научились слушать друг друга. Значит, мы научимся находить компромиссные решения существующих проблем», — сказал Липовой.

По его мнению, это уже большой прогресс во взаимоотношениях.

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа.

Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование кризиса может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе.

Ранее в Кремле заявили о необходимости оперативной встречи Путина и Трампа.