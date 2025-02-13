В Госдуме назвали фактор, который усложнит переговоры России и США

Заинтересованность США и России в переговорах по урегулированию украинского конфликта подтверждает состоявшийся разговор лидеров стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Стороны стремятся наладить отношения, но усложнять предстоящие переговоры будут американские союзники по НАТО, заявил НСН зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Чепа напомнил, что Путин и Трамп затронули несколько важных вопросов – это, по его мнению, подтверждает готовность сторон обсуждать многосторонние аспекты.

«Это дает маленькую надежду на возможное потепление отношений между нашими странами, которые зашли уже в глубокий тупик. Американцы готовы рассматривать Саудовскую Аравию для возможной встречи президентов», — отметил депутат.

Он назвал важным шагом договоренность о встрече, но подчеркнул, что этого мало – позиция России должна быть услышана, так как она гарантирует безопасность всего мира в целом. При этом сложность состоит в том, что Трампу непросто проводить свою линию с учетом ее отличий от привычной линии Штатов, считает Чепа.

«Трампу понадобится консультация партнеров по НАТО, а их позицию мы тоже знаем. На это уйдет какое-то время, предстоит много работы», — подчеркнул парламентарий.

Он также отметил, что роль украинского лидера Владимира Зеленского учитываться будет в последнюю очередь, так как все понимают, «у кого ключевая роль, а у кого роль исполнителя». Позиция России в данном случае будет основной, заключил он.

Напомним, до этого Чепа сообщил, что в данный момент идет интенсивная подготовка к переговорам по Украине. Он подчеркнул, что, несмотря на «определенное агрессивное лобби», выступающее за продолжение выделения помощи Украине, этот процесс «идет и будет идти».

В Кремле ранее заявили о необходимости оперативной встречи Путина и Трампа.