Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали фактор, который усложнит переговоры России и США

Депутат Чепа: переговоры по Украине усложнят союзники США по НАТО
close
РИА Новости/Reuters

Заинтересованность США и России в переговорах по урегулированию украинского конфликта подтверждает состоявшийся разговор лидеров стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Стороны стремятся наладить отношения, но усложнять предстоящие переговоры будут американские союзники по НАТО, заявил НСН зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Чепа напомнил, что Путин и Трамп затронули несколько важных вопросов – это, по его мнению, подтверждает готовность сторон обсуждать многосторонние аспекты.

«Это дает маленькую надежду на возможное потепление отношений между нашими странами, которые зашли уже в глубокий тупик. Американцы готовы рассматривать Саудовскую Аравию для возможной встречи президентов», — отметил депутат.

Он назвал важным шагом договоренность о встрече, но подчеркнул, что этого мало – позиция России должна быть услышана, так как она гарантирует безопасность всего мира в целом. При этом сложность состоит в том, что Трампу непросто проводить свою линию с учетом ее отличий от привычной линии Штатов, считает Чепа.

«Трампу понадобится консультация партнеров по НАТО, а их позицию мы тоже знаем. На это уйдет какое-то время, предстоит много работы», — подчеркнул парламентарий.

Он также отметил, что роль украинского лидера Владимира Зеленского учитываться будет в последнюю очередь, так как все понимают, «у кого ключевая роль, а у кого роль исполнителя». Позиция России в данном случае будет основной, заключил он.

Напомним, до этого Чепа сообщил, что в данный момент идет интенсивная подготовка к переговорам по Украине. Он подчеркнул, что, несмотря на «определенное агрессивное лобби», выступающее за продолжение выделения помощи Украине, этот процесс «идет и будет идти».

В Кремле ранее заявили о необходимости оперативной встречи Путина и Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами