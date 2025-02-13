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Песков не исключил новых телефонных контактов Путина и Трампа до очной встречи

Песков: Путин и Трамп могут провести телефонные контакты до очной встречи
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Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не исключает новых телефонных контактов между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале корреспондент издания Life Александр Юнашев.

«Конечно, возможен», — заявил Песков.

Вечером 12 февраля стало известно, что Путин провел с Трампом длительный телефонный разговор. Беседа продлилась почти полтора часа. Главы государств согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине можно достигнуть только путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе. После этого Трамп переговорил с Зеленским. 13 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об оперативной потребности во встрече лидеров РФ и США.

Ранее Зеленский отказался принимать мирные переговоры без участия Украины и Европы.

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