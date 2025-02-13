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В Кремле заявили о необходимости оперативной встречи Путина и Трампа

Песков: есть потребность в оперативной встрече Путина и Трампа
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об оперативной потребности во встрече лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Определенно есть потребность в достаточно оперативном проведении такой встречи», — сказал он.

По словам Пескова, главам государств «есть о чем поговорить».

«Много тем на повестке дня, которые вкратце были обозначены вчера в ходе телефонного разговора, но пока о каких-то сроках говорить также невозможно», — отметил он.

Песков добавил, что работа скоро будет начата.

12 февраля Путин провел с Трампом длительный телефонный разговор. Беседа продлилась почти полтора часа. Главы государств согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе. Также российский лидер пригласил американского в Москву.

Ранее журнал The Economist сообщил, что после разговора президентов России и США Киев пал духом.

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