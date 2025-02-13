Зеленский прокомментировал разговор Трампа и Путина фразой «не очень приятно»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет принимать любые двусторонние мирные переговоры, которые пройдут без участия Украины и стран Европы. Его слова приводит украинское издание «Общественное».

Зеленский признался, что ему не очень приятен тот факт, что глава Белого дома Дональд Трамп сначала поговорил с президентом России Владимиром Путиным, и уже после этого позвонил ему.

Накануне Трамп заявил, что видит возможность для завершения украинского конфликта после проведения переговоров с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

12 февраля Путин провел с Трампом телефонный разговор. Беседа продлилась почти полтора часа. Главы государств согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе. После этого Трамп переговорил с Зеленским. 13 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об оперативной потребности во встрече лидеров РФ и США.

Ранее в Киеве сочли плохим знаком, что Трамп сначала поговорил с Путиным.