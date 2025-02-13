Аналитик объяснил влияние встречи Путина и Трампа на курс доллара

Курс доллара достигнет 89-90 руб. и закрепится на этом уровне, если в рамках будущей встречи президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп смогут договориться. Об этом«Ридусу» заявил финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его мнению, вместе со стабилизацией украинской ситуации в экономике наступит период стабильности. Аналитик отметил, что в данный момент курс доллара опустился ниже 95 руб.

«Если Путину и Трампу удастся договориться, в результате чего ситуация на международной арене как-то стабилизируется, то курс доллара так и останется на уровне 89–90 руб.», — считает специалист.

Беляев подчеркнул, что такое соотношение валют на сегодняшний день является наиболее объективным.

До этого сообщалось, что рубль укрепился на фоне переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. 12 февраля Путин провел с Трампом телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. Одной из главных тем беседы стал конфликт на Украине.

Ранее в Европе и на Украине испугались разговора Путина и Трампа.