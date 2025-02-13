Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аналитик объяснил влияние встречи Путина и Трампа на курс доллара

Аналитик Беляев: доллар достигнет 89-90 руб., если Путин и Трамп договорятся
close
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Курс доллара достигнет 89-90 руб. и закрепится на этом уровне, если в рамках будущей встречи президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп смогут договориться. Об этом«Ридусу» заявил финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его мнению, вместе со стабилизацией украинской ситуации в экономике наступит период стабильности. Аналитик отметил, что в данный момент курс доллара опустился ниже 95 руб.

«Если Путину и Трампу удастся договориться, в результате чего ситуация на международной арене как-то стабилизируется, то курс доллара так и останется на уровне 89–90 руб.», — считает специалист.

Беляев подчеркнул, что такое соотношение валют на сегодняшний день является наиболее объективным.

До этого сообщалось, что рубль укрепился на фоне переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. 12 февраля Путин провел с Трампом телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. Одной из главных тем беседы стал конфликт на Украине.

Ранее в Европе и на Украине испугались разговора Путина и Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами