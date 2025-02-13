В Эстонии заявили о хладнокровной реакции Европы на переговоры Путина и Трампа

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил в интервью ERR, что в Европе телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа воспринимают очень хладнокровно.

«Весь прошлый вечер я общался с моими европейскими коллегами. Все воспринимают это очень хладнокровно», — сказал он.

12 февраля президент России Владимир Путин провел с американским лидером Дональдом Трампом телефонный разговор. Беседа двух глав государств продлилась почти полтора часа. Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров.

Советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак заявил, что Украина ожидает беспрецедентно сложных переговоров по конфликту, некоторые вопросы, по его мнению, почти нерешаемы.

Ранее Bloomberg заявил, что худший кошмар Зеленского начал сбываться.