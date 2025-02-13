Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Эстонии заявили о хладнокровной реакции Европы на переговоры Путина и Трампа

Глава МИД Эстонии: Европа хладнокровно приняла разговор Путина и Трампа
close
Susan Walsh/AP

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил в интервью ERR, что в Европе телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа воспринимают очень хладнокровно.

«Весь прошлый вечер я общался с моими европейскими коллегами. Все воспринимают это очень хладнокровно», — сказал он.

12 февраля президент России Владимир Путин провел с американским лидером Дональдом Трампом телефонный разговор. Беседа двух глав государств продлилась почти полтора часа. Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров.

Советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак заявил, что Украина ожидает беспрецедентно сложных переговоров по конфликту, некоторые вопросы, по его мнению, почти нерешаемы.

Ранее Bloomberg заявил, что худший кошмар Зеленского начал сбываться.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами