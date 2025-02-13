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В Госдуме собрались запретить рекламу самогонных аппаратов

Депутат Куринный внес в Госдуму проект о запрете рекламы самогонных аппаратов
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Shutterstock

Законопроект, который предусматривает запрет рекламы самогонных аппаратов, внесли в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе парламента.

Автором законопроекта выступил депутат от КПРФ Алексей Куринный. Он считает, что распространение рекламы и легкодоступность приобретения таких аппаратов «ведет к увеличению производства, потребления и нелегального оборота спиртосодержащей продукции (самогона)». Депутат предлагает запретить рекламу технологического оборудования, которое используется для производства в домашних условиях спиртосодержащих продуктов крепостью более 16%.

До этого Алексей Куринный заявил, что в России продолжают разработку законопроекта о запрете оборота вейпов в стране, его пока не внесли в Госдуму.

28 января сообщалось, что законопроект о запрете вейпов предполагает введение запрета на производство и владение оборудованием для производства таких устройств и жидкостей к ним. Инициатива также предполагает запрет ввоза на территорию страны никотинового сырья, никотинсодержащих жидкостей, безникотиновых жидкостей и устройств для их потребления. По мнению авторов проекта закона, только запрет ввоза совместно с запретом производства и оборота позволит убрать вейпы с полок магазинов.

Ранее Роспотребнадзор поддержал законопроект о запрете оборота вейпов в России.

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