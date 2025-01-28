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В Госдуме рассказали о работе над запретом оборота вейпов в России

Депутат Куринный: законопроект о запрете оборота вейпов находится в разработке
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Алексей Майшев/РИА Новости

В России продолжают разработку законопроекта о запрете оборота вейпов в стране, его пока не внесли в Госдуму. Об этом в беседе с RT рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Он напомнил, что мораторий на проверку магазинов, продающих такую продукцию, препятствовал соблюдению ограничений. По его словам, введение запрета на оборот, производство и ввоз вейпов должно будет сочетаться с аналогичной работой в правоохранительных органах.

«Поэтому пока законопроект не внесен, он в настоящий время в стадии разработки», — сказал Куринный.

28 января сообщалось, что законопроект о запрете вейпов предполагает введение запрета на производство и владение оборудованием для производства таких устройств и жидкостей к ним. Инициатива также предполагает запретить ввоз на территорию страны никотинового сырья, никотинсодержащих жидкостей, безникотиновых жидкостей и устройств для их потребления. По мнению авторов проекта закона, только запрет ввоза совместно с запретом производства и оборота позволит убрать вейпы с полок магазинов.

Ранее Роспотребнадзор поддержал законопроект о запрете оборота вейпов в России.

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