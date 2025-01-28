В России хотят запретить оборот и ввоз вейпов

Проект о запрете вейпов запрещает владение оборудованием для их производства

Законопроект о запрете вейпов предполагает введение запрета на производство и владение оборудованием для производства таких устройств и жидкостей к ним. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту.

Инициатива также предполагает запретить ввоз на территорию страны никотинового сырья, никотинсодержащих жидкостей, безникотиновых жидкостей и устройств для их потребления.

По мнению авторов проекта закона, только запрет ввоза совместно с запретом производства и оборота позволит убрать вейпы с полок магазинов.

Один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев назвал странным производство вейпов в стране при введении запрета на их оборот.

21 января Госдума приняла в третьем чтении законопроект о штрафах до двух миллионов рублей за продажу вейпов несовершеннолетним.

В России с 2023 года действует закон о запрете продажи детям и подросткам вейпов и жидкостей для них, однако депутаты считают его недостаточным.

Ранее нарколог оценил практику кодирования подростков от вейпов.