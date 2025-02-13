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В Саудовской Аравии не начинали подготовку к переговорам Путина и Трампа

РИА: в Саудовской Аравии пока не начали подготовку к саммиту США-РФ
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Саудовская Аравия в настоящее время не начинала подготовку ко встрече между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом сообщили РИА Новости в министерстве информации королевства.

«Еще нет, пока не определена дата созыва встречи в верхах между двумя президентами», — заявил собеседник агентства.

В свою очередь турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер в беседе с агентством предположил, что место проведения переговоров выбрано не случайно. Аналитик пояснил, что тема Украины является не единственной в грядущих переговорах.

Политолог напомнил, что еще одним важным вопросом является новая роль Израиля на Ближнем Востоке. Скоре всего, Трамп обратится к президенту Путину с просьбой о сотрудничестве по этому вопросу, заключил собеседник агентства.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Глава Белого дома также объявил о планах встретиться с российским лидером лично в Саудовской Аравии. По его словам, основное взаимодействие будет происходить по телефону, но первая очная встреча, скорее всего, состоится именно там. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Среди прочего в ходе беседы двух лидеров были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранской ядерной программы, а также обсуждались двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики.

Ранее эксперт подвел итоги переговоров Путина и Трампа.

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