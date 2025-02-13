Эксперт подвел итоги переговоров Путина и Трампа

Чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке Василий Корчмарь в эфире «Радио 1» прокомментировал состоявшийся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. По мнению дипломата, событие необоснованно произвело фурор.

«СМИ будут информировать в позитивном ключе, раскручивать и популяризировать Трампа как нового президента, зашедшего на трон власти США. Нужно разграничивать пропагандистскую полемику и возможность получения практических результатов», — сказал Корчмарь.

Он подчеркнул, что в случае переговоров Россия не будет рассматривать вопросы, угрожающие ее безопасности.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Главы двух государств согласились, что боевые действия необходимо завершить, и договорились о немедленном начале переговорного процесса.

Впоследствии президент США выразил уверенность, что их основное взаимодействие с российским лидером будет проходить по телефону. При этом он заявил о планах провести очную встречу, которая может состояться в Саудовской Аравии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии предрекли серьезный конфликт США и Европы из-за Украины.