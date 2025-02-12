Зеленский сделал признание по полезным ископаемым Украины

Зеленский заявил, что был готов сдавать США данные по ископаемым еще в сентябре

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью газете The Guardian, что был готов сдавать США данные по полезным ископаемым в своей стране в обмен на помощь еще в сентябре 2024 года.

По словам Зеленского, он выражал готовность делиться информацией об ископаемых еще при встрече с Дональдом Трампом в Нью-Йорке в сентябре прошлого года.

«Мы говорили с представителями минэкономики, минэнергетики, минэкологии о нашем видении инвестиций и того, что могут получить наши стратегические партнеры», — сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, важно разработать проект стратегии обращения с минеральным сырьем, чтобы использовать его ответственно.

4 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным металлам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению.

Позднее глава Белого дома подчеркнул, что США вложили в Украину свыше $300 млрд и намерены получить эквивалент в виде редкоземельных металлов на сумму около $500 млрд.

Ранее в Раде призвали провести ревизию и национализацию месторождений полезных ископаемых.