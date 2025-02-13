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В Киеве сочли плохим знаком, что Трамп сначала поговорил с Путиным

Представитель Рады Мережко: плохо, что Трамп сначала поговорил с Путиным
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Evan Vucci/AP

Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко назвал плохим знаком, что президент США Дональд Трамп сначала поговорил с президентом России Владимиром Путиным, а не с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Его слова приводит ABC News.

«Это плохой знак, что он сначала поговорил с Путиным, а не с Зеленским», — сказал Мережко.

По его словам, «такой телефонный звонок сам по себе является наградой для Путина».

Тем не менее Мережко считает, что подход Трампа «не совсем» означает полное исключение Украины из переговоров.

12 февраля Путин провел с Трампом длительный телефонный разговор. Беседа продлилась почти полтора часа. Главы государств согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе. 13 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об оперативной потребности во встрече лидеров РФ и США.

Ранее журнал The Economist сообщил, что после разговора президентов России и США Киев пал духом.

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