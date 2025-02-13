«Украина в заднице. И Европа тоже». Как оценивают переговоры Путина и Трампа

Politico: Бербок призвала не забывать Украину и ЕС после беседы Путина и Трампа

Журнал The Economist сообщил, что после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа Киев пал духом, а Владимир Зеленский и его европейские сторонники с ужасом ждут, что Вашингтон их бросит. Неназванный украинский чиновник заявил изданию, что процесс урегулирования, вероятно, пройдет без участия Украины. Генсек НАТО Марк Рютте при этом назвал беседу Путина и Трампа удачной и заявил, что она «создает впечатление» начала переговоров. Что еще говорят о контактах президентов РФ и США — в материале «Газеты.Ru».

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ознаменовал собой крах попыток Запада изолировать РФ дипломатически. Об этом пишет газета The New York Times (NYT). Дональд Трамп, как отмечает NYT, также «давно искал лучших отношений с Россией».

Американский портал Axios назвал разговор двух лидеров «значительным прорывом в замороженных отношениях США и России». Телеканал NBC News отмечает, что возрождение потенциально позитивного диалога между двумя странами — это «отход от последних четырех лет».

Японская газета Nikkei также подчеркивает, что американский президент отчетливо продемонстрировал курс США на урегулирование ситуации на Украине. Как пишет издание, администрация Байдена была против переговоров, однако «нынешний звонок ясно показал разворот на курс к примирению».

«Поставить нас на колени невозможно»

Важность разговора двух лидеров отметили и в России. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил:

«Разговор президентов России и США, наконец, состоялся. Это очень важно само по себе. Предыдущая администрация США свернула все контакты на высшем уровне, желая наказать и унизить Россию. Результат — мир балансировал на грани Апокалипсиса».

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По его словам, контакты и консультации гораздо важнее «надувания щек» и желания нанести России стратегическое поражение.

«Это чрезвычайно опасно в принципе, поскольку поставить нас на колени невозможно. И чем быстрее это осознают наши противники, тем лучше», — подчеркнул Медведев.

Зампред Совебза РФ также уточнил, что угроза ядерного апокалипсиса все еще сохраняется, и она будет острее, если США так и не осознают необходимость диалога с Россией.

«Украина в заднице. И Европа, кстати, тоже»

По данным журнала The Economist, который ссылается на украинского чиновника, Киев после телефонного разговора между президентами РФ и США пал духом, а лидер Украины Владимир Зеленский и его европейские сторонники с ужасом ждут, что Вашингтон их бросит. Издание отмечает, что украинские власти ранее уже опасались такого исхода событий, однако 12 февраля этот страх усилился.

В материале The Economist говорится, что будущее американской помощи Киеву стоит под вопросом. Дональд Трамп, как уточняет журнал, по всей видимости, относится к возможному соглашению по получению доступа к украинским редкоземельным металлам как к компенсации за десятки миллиардов оказанной Киеву помощи.

«Я думаю, что все будет решено без Украины. Украина в заднице. И Европа, кстати, тоже», — заявил The Economist украинский чиновник.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок, комментируя беседу Путина и Трампа, заявила, что мира на Украине можно достичь только совместными усилиями, и США не должны забывать о роли Евросоюза и Киева в урегулировании.

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Об опасениях Киева и Брюсселя о том, что им не найдется места за столом переговоров, пишут и другие СМИ. Газета Politico отмечает, что европейские чиновники давно боялись, что исторически теплые личные отношения Трампа с Путиным могут привести к тому, что они будут отстранены от любых дискуссий на высоком уровне о будущем континента.

Важный разговор

Однако несмотря на то, что ЕС и Киев высказывают недовольство по поводу переговоров, другие страны, наоборот, приветствуют их старт. Так, в японском правительстве заявили, что считают преждевременным давать оценки, однако отметили, что диалог США и России является чрезвычайно важным.

Разговор двух лидеров также поприветствовал президент Венесуэлы Николас Мадуро. Важным его назвал и президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

«Я рад готовности двух великих лидеров, президента Трампа и президента Путина, обсудить окончание войны. <...> Вышеупомянутый разговор имеет глобальное значение, поскольку показывает, на что способны истинное лидерство и выполнение предвыборных обещаний», — написал он в соцсети X.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто, комментируя беседу лидеров двух стран, заявил, что она станет шагом к прекращению конфликта на Украине.

«Мы рассчитываем, что после этой беседы по телефону пройдут успешные переговоры и мир вернется в Центральную Европу спустя три года», — подчеркнул Сийярто.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также отметил, что разговор президентов России и США «создает впечатление» начала переговоров по Украине. Генсек альянса назвал беседу Трампа и Путина удачной и уточнил, что мира на Украине хотят все.

Рютте добавил, что «мирные переговоры по Украине» он «абсолютно поддерживает». При этом, по его словам, необходимо обеспечить вовлеченность Киева в этот процесс, а также прочность будущих договоренностей.