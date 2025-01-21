Депортации мигрантов и отмена решений Байдена: Трамп вернулся в Белый дом

Международный уголовный суд (МУС) ожидает введения санкций со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Эти меры могут включать финансовые ограничения и запрет на поездки для руководства суда, включая главного прокурора Карима Хана, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Санкции также могут повлиять на доступ суда к банковским системам, ИТ-инфраструктуре и бизнесу с американскими компаниями, включая Microsoft, что может парализовать работу суда.
Дональд Трамп участвует в церемонии First Honors, на которой присутствуют избранные представители.
Это традиционное событие в рамках инаугурации президента США, которое включает в себя торжественное чествование выбранных представителей. Среди них в том числе ветераны, полицейские, пожарные, врачи и другие люди, которые вносят значительный вклад в общество.
Трамп уже подписал в конгрессе первые указы, касающиеся назначений в его администрацию. Он также подписал распоряжение, обязывающее не приспускать флаги на правительственных зданиях во время инаугурации.