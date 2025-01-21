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Политика

Депортации мигрантов и отмена решений Байдена: Трамп вернулся в Белый дом

Дональд Трамп подписал первые указы и распоряжения, касающиеся назначений
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Morry Gash/Pool/Reuters
Дональд Трамп официально вступил в должность и сразу начал подписывать указы. Он объявил ЧП на границе, распорядился вывести США из Парижского соглашения и собирается помиловать фигурантов дела о штурме Капитолия. Что происходит в первый день президентства Трампа — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».
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00:33

Международный уголовный суд (МУС) ожидает введения санкций со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Эти меры могут включать финансовые ограничения и запрет на поездки для руководства суда, включая главного прокурора Карима Хана, пишет The Guardian со ссылкой на источники.

Санкции также могут повлиять на доступ суда к банковским системам, ИТ-инфраструктуре и бизнесу с американскими компаниями, включая Microsoft, что может парализовать работу суда.

00:21

Дональд Трамп участвует в церемонии First Honors, на которой присутствуют избранные представители.

Это традиционное событие в рамках инаугурации президента США, которое включает в себя торжественное чествование выбранных представителей. Среди них в том числе ветераны, полицейские, пожарные, врачи и другие люди, которые вносят значительный вклад в общество.

00:16

Трамп уже подписал в конгрессе первые указы, касающиеся назначений в его администрацию. Он также подписал распоряжение, обязывающее не приспускать флаги на правительственных зданиях во время инаугурации.

00:07

Илон Маск в своем выступлении на параде президента Дональда Трампа после инаугурации показал жест, похожий на нацистское приветствие.

Ранее его критиковали за антисемитские комментарии, из-за чего крупные компании приостановили рекламу в его соцсети.

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