Депортации мигрантов и отмена решений Байдена: Трамп вернулся в Белый дом

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Международный уголовный суд (МУС) ожидает введения санкций со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Эти меры могут включать финансовые ограничения и запрет на поездки для руководства суда, включая главного прокурора Карима Хана, пишет The Guardian со ссылкой на источники.

Санкции также могут повлиять на доступ суда к банковским системам, ИТ-инфраструктуре и бизнесу с американскими компаниями, включая Microsoft, что может парализовать работу суда.