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В США раскрыли причину злости Трампа

NBC News: Трамп злится из-за невысоких показателей депортации мигрантов
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Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

Недостаточно высокие показатели депортации нелегальных мигрантов из США стали причиной гнева главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Трамп зол, что число депортаций не растет», — говорится в публикации.

По данным телеканала, о недовольстве Трампа сообщают куратору по вопросам безопасности границ США Тому Хоману, министру внутренней безопасности Кристи Ноэм и другим чиновникам.

«Его [Трампа] сводит с ума то, что они не депортируют больше людей», — отметил собеседник телеканала на условиях анонимности.

Чтобы выполнить обещание Трампа, данное в день инаугурации, о «миллионах и миллионах» депортаций, администрации Белого дома придется депортировать более 2700 иммигрантов каждый день, чтобы достичь цифры в 1 млн за год, добавил NBC News.

20 января Трамп выступил перед своими сторонниками в Вашингтоне с речью, в которой он пообещал «пресечь проникновение» нелегальных мигрантов на территорию страны через границу с Мексикой. Во время инаугурационной речи в центральном зале конгресса США Трамп заявил, что введет режим чрезвычайной ситуации в связи с ситуацией на границе с Мексикой и отправит туда войска.

Позже администрация Трампа разрешила депортировать нелегальных мигрантов без суда, а также объявила о возобновлении программы «Оставайтесь в Мексике», которая была отменена его предшественником Джо Байденом. Программа предписывает просителям убежища ждать решения по их делам в Мексике, а не в США. Многие активисты критикуют данное решение, поскольку мигранты вынуждены жить во временных лагерях недалеко от границы, где царит антисанитария и высокий уровень преступности.

Ранее стали известны предпочтения американцев по депортации мигрантов.

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