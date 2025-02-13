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МИД Украины ответил на сообщения о решении конфликта без участия Киева

МИД Украины: мирный процесс по решению конфликта неприемлем без Киева
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Andrij Sybiha/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Процесс дипломатического урегулирования конфликта на Украине нельзя проводить без участия в нем Киева. Об этом в беседе с французским изданием Le Monde заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Ничего нельзя обсуждать об Украине без Украины или о Европе без Европы», — подчеркнул он.

По мнению Сибиги, членство Украины в НАТО остается для трансатлантического альянса самым дешевым способом гарантировать собственную безопасность страны.

До этого британская газета The Economist со ссылкой на неназванного украинского чиновника писала, что Украину «отымели». По его словам, конфликт будет решен без участия Украины в переговорном процессе.

Как отмечалось в материале The Economist, настроение среди украинских чиновников «сильно ухудшилось» после телефонного разговора российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

В свою очередь первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Европа утратила центральную роль в урегулировании конфликта на Украине из-за собственных действий.

12 февраля президент России Владимир Путин провел с коллегой из США Дональдом Трампом телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе. Кроме того, Путин пригласил Трампа в Москву.

Ранее генсек НАТО поддержал мирные переговоры по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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