Генсек НАТО поддержал мирные переговоры по Украине

Генсек НАТО Рютте заявил, что альянс поддерживает мирные переговоры по Украине

Североатлантический альянс «абсолютно поддерживает» мирные переговоры по решению конфликта на Украине. Об этом по прибытии на заседание глав минобороны стран блока в Брюсселе заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает РИА Новости.

По его словам, телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа «создает впечатление» начала дипломатического урегулирования конфликта.

12 февраля Путин провел с Трампом телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа.

Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе.

Кроме того, Путин пригласил Трампа в Москву.

Трамп позвонил Зеленскому после беседы с Путиным. Разговор с украинским президентом, по словам Трампа, прошел хорошо. Зеленский отметил, что Украина больше всех хочет мира.

Ранее в России отреагировали на слова шефа Пентагона о границах Украины.