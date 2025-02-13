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Зампостпреда РФ при ООН заявил об утрате ЕС своей роли в решении украинского конфликта

Полянский: Европа потеряла главную роль в решении по Украине
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Global Look Press

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Европа утратила центральную роль в урегулировании конфликта на Украине из-за собственных действий. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Европа утратила «центральную роль», нанеся ущерб своей экономике отказом от поставок дешевых энергоносителей из РФ и ограничив свое политическое влияние отзеркаливанием действий США»‎, — говорится в сообщении.

Таким образом Полянский ответил на слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас, заявившей о том, что ЕС должен играть одну из главных ролей в любых переговорах касательно украинского вопроса, а приоритетом Европы должна оставаться поддержка Киева.

12 февраля Путин провел с Трампом телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. После переговоров президентов зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал условие, при котором можно избежать ядерного апокалипсиса. Это возможно, по его мнению, если противники оставят попытки нанесения РФ стратегического поражения.

Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе.

Ранее в России отреагировали на слова шефа Пентагона о границах Украины.

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