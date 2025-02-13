В Госдуме заявили об интенсивной подготовке к переговорам по Украине

В данный момент идет интенсивная подготовка к переговорам по Украине. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

«Длительность и глубина этих переговоров, то, что обсуждался целый ряд вопросов, говорит о том, что движение в этом направлении идет очень активное», — сказал он.

Чепа отметил, что существует «определенное агрессивное лобби», считающее, что нужно продолжать оказывать финансовую, военную помощь Украине, однако, несмотря на это, процесс по урегулированию украинского конфликта «идет и он будет идти».

13 февраля лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что возможность того, что Россия проведет переговоры с Украиной, существует, и они могут состояться в ближайшее время.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Главы двух государств согласились, что боевые действия необходимо завершить, и договорились о немедленном начале переговоров.

Впоследствии президент США выразил уверенность, что их основное взаимодействие с российским лидером будет проходить по телефону. При этом он заявил о планах провести очную встречу с Путиным, которая может состояться в Саудовской Аравии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков ответил на вопрос о формировании делегации для переговоров по Украине.