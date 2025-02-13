Песков ответил на вопрос о формировании делегации для переговоров по Украине

Российские власти оповестят общественность, когда Москва начнет формировать контактную группу для переговоров с Вашингтоном по урегулированию украинского кризиса. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во время мероприятия ему задали вопрос, начало ли руководство страны формировать переговорную группу или назначать уполномоченных для диалога с США. Также журналисты поинтересовались, есть ли уже понимание, кто может возглавить делегацию РФ.

«Как только президентом будут приняты необходимые решения, мы вас проинформируем», — ответил представитель Кремля.

12 февраля российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Главы двух государств согласились, что боевые действия необходимо завершить, и договорились о немедленном начале переговоров.

Впоследствии президент США выразил уверенность, что их основное взаимодействие с российским лидером будет проходить по телефону. При этом он заявил о планах провести очную встречу с Путиным, которая может состояться в Саудовской Аравии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Службе внешней разведки РФ прокомментировали телефонную беседу Путина и Трампа.