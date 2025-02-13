Слуцкий ответил на вопрос, когда могут пройти переговоры между РФ и Украиной

Слуцкий: переговоры между Россией и Украиной могут пройти в ближайшее время

Возможность того, что Россия проведет переговоры с Украиной, существует, и они могут состояться в ближайшее время, заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе партии.

Председатель ЛДПР отметил, что первый раунд возможных переговоров станет историческим событием, но при этом должен быть результативным.

«На вопрос о том, когда могут пройти переговоры, Леонид Слуцкий ответил, что это может произойти «в самое ближайшее время», — рассказали в пресс-службе партии.

Также политик прокомментировал вчерашнюю беседу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, отметив, что отношения между ядерными державами должны не стремиться к нулю, а идти по «возрастающей траектории».

По словам Слуцкого, он уже провел переговоры с членами конгресса Соединенных Штатов, и сейчас стороны обдумывают будущее восстановление отношений между парламентами.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Главы двух государств согласились, что боевые действия необходимо завершить, и договорились о немедленном начале переговоров.

Впоследствии президент США выразил уверенность, что их основное взаимодействие с российским лидером будет проходить по телефону. При этом он заявил о планах провести очную встречу с Путиным, которая может состояться в Саудовской Аравии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков ответил на вопрос о формировании делегации для переговоров по Украине.