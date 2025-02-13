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В Госдуме выступили за возобновление формата Дума — конгресс США

Слуцкий: настало время возобновлять формат Госдума — конгресс США
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Petrov Sergey/Global Look Press

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, заявил, что настало время возобновлять формат Госдума — конгресс. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе партии.

Он отметил, что говорил с американскими конгрессменами «только что».

«Мы не прерывали никогда отношений сотрудничества с представителями обеих палат конгресса США», — подчеркнул глава партии.

По его словам, в Госдуме просто никогда не говорили об этом, «чтобы не навредить нашим партнерам».

Слуцкий добавил, что в настоящее время необходимо думать над возобновлением — «в будущем, не сегодня, формата Дума — конгресс в том числе».

Также Слуцкий заявил, что возможность того, что Россия проведет переговоры с Украиной, существует, и они могут состояться в ближайшее время.

12 февраля Путин провел с Трампом длительный телефонный разговор. Беседа продлилась почти полтора часа. Главы государств согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что существует оперативная потребность во встрече лидеров РФ и США.

Ранее журнал The Economist сообщил, что после разговора президентов России и США Киев пал духом.

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