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В Германии провозгласили победу Путина в конфликте на Украине

Аналитик Масала о переговорах Путина и Трампа: Россия одержала победу на Украине
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин уже одержал победу в конфликте на Украине, поскольку американцы фактически вышли из украинского кризиса. Об этом в беседе с газетой Bild заявил профессор международной политики Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала.

«Путин выиграл эту войну. Он добился того, что американцы вышли из этого конфликта», — подчеркнул он.

Кроме того, эксперт признал в преддверии переговоров по Украине, что мирный процесс «ведется через головы украинцев и европейцев». Киеву и Брюсселю лишь придется принять результат переговоров, констатировал Масала.

12 февраля Путин провел с президентом США Дональдом Трампом телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа.

Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе.

Кроме того, Путин пригласил Трампа в Москву.

Трамп позвонил Зеленскому после беседы с Путиным. Разговор с украинским президентом, по словам Трампа, прошел хорошо. Зеленский отметил, что Украина больше всех хочет мира.

Ранее генсек НАТО поддержал мирные переговоры по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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