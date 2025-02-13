Глава Пентагона назвал условие для урегулирования конфликта на Украине

Пентагон: РФ и Украине придется признать вещи, «которые они не хотят»

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что обеим сторонам украинского конфликта придется пойти на компромиссы, чтобы достичь урегулирования. Его цитирует РИА Новости.

«Это потребует от обеих сторон признать те вещи, которые они не хотят», — сказал глава Пентагона.

12 февраля президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Главы двух государств согласились, что боевые действия на Украине необходимо завершить. При этом президент России выразил уверенность, что добиться этого можно путем переговоров и «устранения первопричин конфликта».

Кроме того, в ходе беседы российский и американский лидеры договорились о личной встрече. Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, Владимир Путин пригласил Дональда Трампа посетить Москву.

Ранее в Германии провозгласили победу Путина в конфликте на Украине.