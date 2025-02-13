В США сделали заявление о Зеленском после разговора Путина и Трампа

Усиление связей президента Российской Федерации Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стало плохой новостью для украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет The Washington Post.

В статье говорится, что телефонный разговор показал углубление альянса между Трампом и Путиным таким образом, что это, вероятно, расстроит Зеленского.

Также WP отмечает, что Трамп сосредоточился на условиях, которые больше всего волнуют Россию, и, по всей видимости, исключил членство Украины в НАТО, возложив основную ответственность по ее защите на Европу.

Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 12 февраля и длился около полутора часов. В ходе беседы лидеры обсудили необходимость прекращения боевых действий на Украине и договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта. По словам президента США, он услышал от российского коллеги о необходимости разрешения конфликта на постоянной основе. В Кремле подтвердили факт телефонных переговоров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что разговор Путина и Трампа омрачил чиновников Украины и Европы.