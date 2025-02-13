Власти Кубы заявили, что будущее Газы может стать будущим всего развивающегося мира

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в своем аккаунте в соцсети X заявил, что будущее сектора Газа может стать будущим для всех развивающихся стран.

По его словам, Газе по решению США угрожают экспроприация, оккупация и этнические чистки.

«Будущее Газы может стать будущим всего развивающегося мира, если остатки совести и многосторонности не отреагируют на новый империалистическо-сионистский проект лишения собственности, оккупации и этнической чистки», — поделился Бермудес.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал идею президента США Дональда Трампа взять под контроль сектор Газа и выселить оттуда палестинцев.

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении взять под контроль сектор Газа.