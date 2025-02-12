Макрон резко отреагировал на план Трампа по сектору Газа

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал идею президента США Дональда Трампа взять под контроль сектор Газа и выселить оттуда палестинцев. Его слова приводит CNN.

Макрон заявил, что процесс урегулирования на Ближнем Востоке должен стать «не операцией по покупке недвижимости, а политической операцией» и учитывать стремление палестинцев иметь свое государство».

«Газа – это не какая-то пустая территория, это земля, где живут и хотят жить два миллиона человек. Мы не можем сказать этим двум миллионам: «Знаете, вы должны уехать. Сейчас правильное реагирование – это спасать гражданское население… Сейчас действует перемирие, его нужно сохранить. Следует возобновить гуманитарную деятельность и спасти как можно больше людей», – сказал Макрон.

4 февраля Трамп объявил о намерении взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. На пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер дал обещание, что США будут нести ответственность за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия.

Ранее в Северной Корее раскритиковали заявления Трампа о Газе.