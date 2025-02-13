В США заявили о победе Путина после разговора с Трампом

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа ознаменовал собой крах Запада дипломатически изолировать Россию. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Для господина Путина этот звонок стал важной вехой, ознаменовавшей крах западных попыток изолировать его дипломатически», — говорится в сообщении издания.

Газета напоминает, что разговор двух президентов состоялся на следующий день после того, как Россия согласилась освободить заключенного американца Марка Фогеля в обмен на то, что США вернут в Россию осужденного Александра Винника.

Сообщалось, что телефонные переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным вызвали обеспокоенность в Европе. Лидеры двух стран договорились о начале переговоров по прекращению конфликта на Украине, однако европейские лидеры настаивают на обязательном участии в этом процессе ЕС и Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была раскрыта стратегия Трампа в отношении России.