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Раскрыта стратегия Трампа в отношении России

Nikkei: Трамп развернулся к прямым переговорам с Россией
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Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп отчетливо продемонстрировал курс Соединенных Штатов на урегулирование ситуации на Украине. Об этом после телефонного разговора президента России Владимира Путина с Трампом пишет японская газета Nikkei.

«США при предыдущей администрации Байдена были против переговоров без Украины, но нынешний звонок ясно показал разворот на курс к примирению», — говорится в сообщении издания.

Газета напоминает, что сразу после телефонного разговора с Путиным Трамп позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Отмечается, что последний претерпел значительный политический удар после переговоров Путина и Трампа.

12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Разговор двух лидеров продлился почти полтора часа. Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США.

Также обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине. Песков отметил, что Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий. Путин со своей стороны заявил о необходимости устранения первопричин конфликта, кроме того, российский лидер согласился с американским в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.

Ранее Путин выразил готовность принять в России представителей США.

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Переговоры о мире на Украине
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