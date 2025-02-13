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Китайский журналист заявил о разочаровании Украины из-за беседы Путина и Трампа

Замглавреда Global Лю Хун: Киев был разочарован после разговора Путина и Трампа
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Susan Walsh/AP

Киев был разочарован после телефонной беседы российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, так как Вашингтон «фактически бросил» его. Об этом заявил заместитель главного редактора китайского издания Global Лю Хун, передает РИА Новости.

Журналист обратил внимание, что высказывания сторон конфликта о готовности немедленно начать переговоры — это хорошие новости. Но, по его словам, в настоящее время диалог между РФ и Украиной не может вестись на принципах полного равноправия.

«Одна из сторон, безусловно, будет глотать горькие слезы. Ведь реальность жестока: то, чего не добился на поле боя, не стоит ожидать получить за переговорным столом», — пояснил Лю Хун.

Как он отметил, Киев возлагал большие надежды на западные страны. Украинское руководство считало, что противостоит Москве, в том числе ради своих зарубежных партнеров. Однако теперь США «фактически бросили» Украину, уточнил заместитель главного редактора.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор и договорились о личной встрече. Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер пригласил американского коллегу в Москву.

Позже президент США заявил, что Украина вряд ли сможет вернуться к границам 2014 года. В то же время он назвал маловероятным вступление этой страны в НАТО.

Ранее в ООН прокомментировали телефонную беседу Путина и Трампа.

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