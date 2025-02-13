Трамп не увидел угрозы в прямом диалоге с Россией без Украины

Трамп заявил, что не видит угрозы в прямом диалоге с РФ без участия Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит угрозы в прямом диалоге с Россией без участия украинского лидера Владимира Зеленского. Его выступление транслировали в эфире CBS News.

«Нет, я так не думаю», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Таким образом он прокомментировал свой телефонный разговор с президентом России Владимира Путина.

Трамп также отметил, что ждет российского президента в Вашингтоне. Путин же пригласил Трампа приехать в Москву. Однако главная встреча двух лидеров с наибольшей вероятностью пройдет в Саудовской Аравии.

12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Разговор двух лидеров продлился почти полтора часа. Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Также обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в ФРГ отреагировали на разговор Трампа с Путиным.