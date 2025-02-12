В ФРГ отреагировали на разговор Трампа с Путиным

Бербок о разговоре Трампа и Путина: важно, чтобы РФ была за столом переговоров

Важно, чтобы Россия также присутствовала за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Так глава МИД Германии Анналена Бербок прокомментировала телефонный звонок президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину, пишет Reuters.

«Важно, чтобы Европа была едина в отношении Украины, она должна быть готова к переговорам. Также очень важно, чтобы в обсуждении участвовала и Россия», — сказала она.

Бербок уверена, что странам Запада необходимо было сделать подобный шаг значительно раньше.

12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Разговор двух лидеров продлился почти полтора часа. Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США.

Также обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине. Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков отметил, что Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий.

Ранее Евросоюз заподозрили в попытке сорвать начавшийся диалог России и США.