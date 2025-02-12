В Белом доме высоко оценили переговоры между Трампом и Путиным

Белый дом: контакты Трампа с Путиным и Зеленским были очень позитивными

Контакты президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским были «очень позитивными». Об этом на пресс-конференции заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает ТАСС.

«Я только что говорила с президентом об этих телефонных беседах. <...> Он сам попросил меня доложить вам, что это были очень хорошие беседы, они были очень положительными», — заявила Ливитт.

Она добавила, что нынешняя администрация Соединенных Штатов полностью привержена скорейшему заключению мирного соглашения между Россией и Украиной.

До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя состоявшиеся переговоры президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, заявил, что ускорению завершения конфликта на Украине будут способствовать успехи российских войск в ходе специальной военной операции, однако любой диалог лучше, чем его отсутствие.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонные переговоры. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российский лидер поддержал один из тезисов своего американского коллеги о необходимости совместной работы Вашингтона и Москвы по мирному урегулированию на Украине. Представитель Кремля отметил, что разговор стал весьма продолжительным, он продлился почти полтора часа.

Ранее в Германии призвали готовиться к переговорам по Украине.