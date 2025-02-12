В Белом доме раскрыли отношение Трампа к Путину

Президент США Дональд Трамп считает своего российского коллегу Владимира Путина региональным конкурентом, однако считает важным поддержание отношений по дипломатическим каналам, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Об этом сообщает РИА Новости.

12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Разговор двух лидеров продлился почти полтора часа. Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США.

Также обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине. Песков отметил, что Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий. Путин со своей стороны заявил о необходимости устранения первопричин конфликта, кроме того, российский лидер согласился с американским в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.

В Госдуме при этом отметили, что о сдвигах в отношениях России и США пока рано говорить.

Ранее в Германии призвали готовиться к переговорам по Украине.